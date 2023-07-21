  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 30,14 - 30,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'dan TFF'ye 5 yıldız tepkisi: Ceza verin

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sporitf A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 21.07.2023 - 13:31 Güncelleme: 21.07.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global arasındaki stadyum isim sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Merdivene ceza kesen kurum, Fener'e ceza ver"

Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkması ile ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek şöyle konuştu:

Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula.

"Topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz"

Erden Timur ise tepkisini şu şekilde dile getirdi:

Burada bir hukuksuzluk var. Haksızlığa baş veririz. Kasıtlı yapılan durum. Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi... Hukuku çiğneyenlerin ceza almaması ülkemizin geleceğine zarar. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortamda zarar. Kendi şımarıkları, kaygıları ve korkuları için bu kadar topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz.
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Algı balonu bir kez daha patladı! Mansur Yavaş’a belgeli yanıt
Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
kinci elde yeni dönem! Fahiş fiyata geçit verilmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu! CHP kaset partisi oldu
Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Alçak eyleme İsveç basını bile şaşkın: İslam dünyasının yaşananları sessizce kabullenmesini nasıl beklersiniz?
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın
Merkez Bankası'nın adımı sonrası Bakan Mehmet Şimşek 'Programımızın en önceliklilerinden' diyerek duyurdu
İYİ Parti’de sular durulmuyor! İhraç istemiyle disipline sevk edilen Günay Kodaz: Hodri meydan!
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler isyanda... 'İşçinin dostuyuz derler işçinin hakkını vermezler'
Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!