Fenerbahçe'de flaş gelişme! Türkiye'den ayrıldı

Adı bir süredir birçok takımla anılan Attila Szalai konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Macar oyuncu, Hoffenheim ile sözleşme imzalamak için Almanya'ya gitti..

Adı bir süredir birçok takımla anılan Attila Szalai konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Macar oyuncu, Hoffenheim ile sözleşme imzalamak için Almanya'ya gitti.2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.