Ali Palabıyık hakemliği bıraktı

FIFA kokartlı Ali Palabıyık'ın, hakemliği bıraktığı, bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdiği iddia edildi.

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, hakem Ali Palabıyık ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.



Ünal, Palabıyık için "FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı! Bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdi." ifadelerini kullandı.



Kritik hatalar yapmıştı



1. Lig'de geçen sezonun 35. haftasında Altınordu-Bandırmaspor maçında yaptığı kritik hatalar nedeniyle sezon sonuna kadar görevden el çektirilen Palabıyık'ın üzerindeki baskı nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.



