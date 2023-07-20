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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe için flaş şampiyonluk iddiası! 'Şampiyon yapacaklar'

Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu fikstür çekiminin Fenerbahçe organizasyonu olduğunu öne sürerek, "Manzara net. Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar" dedi.

Ekleme: 20.07.2023 - 15:30 Güncelleme: 20.07.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' ve 'Derin Futbol' programının başarılı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığın paylaşımda TFF'nin fikstür çekimine tepki gösterdi.

Kütahyalı, "TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu! Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar..." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe için flaş şampiyonluk iddiası! 'Şampiyon yapacaklar'
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