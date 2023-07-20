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Erden Timur'dan Bakambu ve Icardi açıklaması

Galatasaraylı yönetici Erden Timur, Cedric Bakambu ve Mauro Icardi transferi için konuştu.

Erden Timur'dan Bakambu ve Icardi açıklaması
Ekleme: 20.07.2023 - 12:34 Güncelleme: 20.07.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Spor Kulübü ile Medicana Hastanesi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur, şöyle konuştu:

Avrupa'da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz. Kısa vadede Avrupa'da kupa kazanmayı arzuluyoruz.

'Mauro'nun gelişi, eşinin testlerine bağlı'

Transferleri gündemde olan Mauro Icardi ve Cedric Bakambu hakkında konuşan Timur, sözlerini şöyle tamamladı:

Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı.
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