Dimitris Pelkas yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı

Başakşehir, Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Yunan futbolcu yarın (21 Temmuz) sabah sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'de geçirdiği ilk sezonda taraftarın sevgilisi olan ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle gözden düşen Dimitris Pelkas, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Hull City'de de beklentilerin altında kalarak haziran ayında serbest kalmıştı.



Sivasspor ve Ankaragücü başta olmak üzere birçok Türk takımının istediği Pelkas'a sarı-lacivertlilerde sportif direktörü olan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in teklif yaptığı ve taraftların anlaştığı öğrenildi.



21 Temmuz günü sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi beklenen Yunan futbolcunun turuncu-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor.



Fenerbahçe'de 67 maça çıktı



Fenerbahçe ile 67 maça çıkan Dimitris Pelkas 13 gol, 8 asistlik katkı vermişti. Hull City ile 26 maçta boy gösteren hücum oyuncusu 2 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.