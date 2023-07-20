Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti! Taraftarın gözdesi Al-Sadd'a gitti

Beşiktaş'ta mutlu olmayan Romain Saiss, ayrılmak istediğini aylar öncesinde yönetime bildirmişti. Siyah-beyazlı oyuncunun Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd ile anlaştığı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.



Siyah-beyazlı ekip kadroya yapacağı takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Wolverhampton'dan kadroya katılan Romain Saiss için de yeni gelişmeler yaşanıyor.



33 yaşındaki oyuncunun Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd ile anlaştığı öğrenilirken, Katar ekibinin tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlılarla 2.8 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı, sözleşmenin ise 3 yıllık olduğu belirtildi.



Geçen sezon 26 maçta oynadı



Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.