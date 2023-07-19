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Torreira'dan veda gibi paylaşım! Menajeri konuştu

Lucas Torreira'nın yaptığı paylaşım, sarı kırmızılı kulüpten ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Ancak Torreira'nın menajerinden sarı-kırmızılı taraftarları rahatlatan bir açıklama geldi.

Ekleme: 19.07.2023 - 11:21 Güncelleme: 19.07.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira, sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

TORREIRA'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı, 'Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor?' sorusunu akıllara getirdi.

GALATASARAY ALTERNATİFİNİ BULMADAN SATMAYACAK

Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. La Lazio Siamo Noi'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca sarı kırmızılı kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi.

TORREIRA'NIN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken, Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur da yaptığı açıklamada 'Şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil. Herkesi mutlu edecek bir teklif gelirse transfer olabilir ancak Lazio şimdilik B planına geçti ve herhangi bir problem yok' diye konuştu.

Torreira'dan veda gibi paylaşım! Menajeri konuştu
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