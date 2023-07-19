Temsilcilerimizin Konferans Ligi maç takvimi

UEFA, takımlarımızdan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. ön eleme turu oynayacağı maçlarının tarihlerini duyurdu.

2023-24 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundan katılacak takımlarımızın maç tarihleri ve saati belli oldu.





Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un yer aldığı turnuvada maçın oynanacağı tarih ve saatleri şöyle:

26 Temmuz Çarşamba 21.00

Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru





27 Temmuz Perşembe 20.30

Cluj - Adana Demirspor





27 Temmuz Perşembe 21.00

Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana