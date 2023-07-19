Kanarya, Galatasaray'ın eski oyuncusunu aldı! Transferi olay olmuştu...

Spor Toto Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde durmak bilmiyor. Dzeko, Kent, Tadic, Umut Nayir, Szymanski ve Djiku transferlerini yaparak kadorusunu güçlendiren Kanarya, şimdi de geçen sene transferi olay olan Galatasaray'ın eski oyuncusunu kadrosuna kattı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Rusya'da hazırlık kampı yapan ve yeni isimlerle sahaya çıkan sarı-lacivertli takım bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için ön eleme mücadelesi verecek.



Kesenin ağzını açan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı.



F.BAHÇE TRANSFERDE DURMAK BİLMİYOR



İsmail Kartal önderliğinde lige iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic transferleriyle adından söz ettirdi.



Aynı şekilde Premier Lig'in yıldız oyuncularından Wilfired Zaha ile görüşmelerde büyük aşama kaydeden yönetim, tecrübeli yıldızı da bitirmenin çabasında.



G.SARAY'IN ESKİ OYUNCUSUNU TRANSFER ETTİ



Transferede durmak bilmeyen Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı gündemine almıştı.



Fransız basınında yer alan haberlerde ise Olimpik Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ifade edilmişti.



SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ



Sports Digitale'nin haberine göre ise, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Bartuğ Elmaz'ın bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldiği aktarıldı.



BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?



Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.



Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya, Galatasaray'ın eski oyuncusunu aldı! Transferi olay olmuştu...

2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya transfer olan Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.