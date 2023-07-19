Fenerbahçe, Becao'yu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Becao transferi için Udinese ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını. Oyuncunun da İstanbul'a davet edildiğini KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Udinese'nin stoperi Becao ve İtalyan ekibi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.