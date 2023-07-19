  • USD: 26,82 - 26,87
  • EURO: 30,18 - 30,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cengiz Ünder sürprizi! İlk resmi temas yapıldı

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için geçtiğimiz günlerde nabız yoklayan Fenerbahçe, işi resmiyete döktü ve Fransız temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Ekleme: 19.07.2023 - 10:08 Güncelleme: 19.07.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Stopere Djiku'yu, forvete Edin Dzeko'yu, sol kanada Dusan Tadic'i, 10 numaraya ise Szymanski'yi alan sarı-lacivertliler, sağ kanadını da Cengiz Ünder'le güçlendirecek.

MARSİLYA SATMAYA SICAK

Geçen sezon inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan ve adı Galatasaray'la da anılan Cengiz Ünder için Fenerbahçe'nin ilk etapta 5 milyon euro bonservis önereceği belirtildi.

Ancak Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz'den 10 milyon euro'luk gelir beklentisi içinde olduğunu duyurdu.

Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i satmaya sıcak baksa da oyuncu, Türkiye'ye dönmeyi pek düşünmüyor. Fakat sarı-lacivertli yönetimin, milli oyuncuyu ikna etmek için büyük uğraş verdiği vurgulandı.

26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında.

25 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.
İsrail basını, dikkat çeken başlıkla Türkiye'nin atağını yazdı
Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu
Savcı mütalaasını açıkladı: Merdan Yanardağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten sekiz yıl iki aya kadar hapis talebi
Birleşik Krallık ve Türkiye'den önemli adım: Resmen duyuruldu
Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi
Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı
Vatandaş Mansur Yavaş'a isyan Etti: “İşçiye Yok Yandaşa Çok”
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Uluslararası Heykel Sempozyumu'
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
Gök vatanın yeni kalkanı: ASELSAN geliştirdi düşmana nefes bile aldırmayacak
İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!
Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
Mahmut Övür'den flaş iddia: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi?
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, Türkiye için yatırım hedeflerini açıkladı: 3,3 trilyon dolar
Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…