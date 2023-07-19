Cengiz Ünder sürprizi! İlk resmi temas yapıldı

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için geçtiğimiz günlerde nabız yoklayan Fenerbahçe, işi resmiyete döktü ve Fransız temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Stopere Djiku'yu, forvete Edin Dzeko'yu, sol kanada Dusan Tadic'i, 10 numaraya ise Szymanski'yi alan sarı-lacivertliler, sağ kanadını da Cengiz Ünder'le güçlendirecek.



MARSİLYA SATMAYA SICAK



Geçen sezon inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan ve adı Galatasaray'la da anılan Cengiz Ünder için Fenerbahçe'nin ilk etapta 5 milyon euro bonservis önereceği belirtildi.



Ancak Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz'den 10 milyon euro'luk gelir beklentisi içinde olduğunu duyurdu.



Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i satmaya sıcak baksa da oyuncu, Türkiye'ye dönmeyi pek düşünmüyor. Fakat sarı-lacivertli yönetimin, milli oyuncuyu ikna etmek için büyük uğraş verdiği vurgulandı.



26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında.



25 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.