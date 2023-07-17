Başakşehir, Krzysztof Piatek'le her konuda anlaştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakişehir, golcü transferi için kararını verdi. Krzysztof Piatek, İstanbul'a davet edildi.İtalya'da Genoa formasıyla gösterdiği performansla 35 Milyon euroya Milan'a transfer olan, sonrasında 24 milyon euroya Almanya Ligi takımlarından Hertha Berlin'in yolunu tutan Krzysztof Piatek, Başakşehir ile görüştü.Geçen sezon İtalya'da Salernitana'da kiralık olarak forma giyen ve 33 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki Polonyalı golcü, transferi öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştü. Olumlu geçen görüşmenin ardından Krzysztof Piatek, İstanbul'a davet edildi.Hertha Berlin ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Krzysztof Piatek için Başakşehir, Alman ekibine ödeme yapmayacak. Başakşehir, ligdeki başarı durumuna göre sezon sonunda Hertha Berlin'e bonus ödeyecek.Alman ekibinde kamp kadrosuna alınmayan Krzysztof Piatek, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 yıllık kontratın altına imza atacak.