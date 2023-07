Başakşehir'de Polonyalı futbolcu Piatek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Başakşehir, 3 yıllığına kadrosuna kattığı Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek için imza töreni düzenledi.İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı. Törende konuşan Piatek, "Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Burası benim için büyük bir fırsat ve meydan okuma. Başakşehir büyük bir kulüp, ben de buraya yeni bir meydan okuma için geldim. Her sene Avrupa için mücadele eden ve tarihinde şampiyon olmuş bir takım. Elimden geleni vermeye çalışacağım. Burada iyi bir organizasyon olduğunu biliyordum. Başkanımızla gelmeden görüştüm. Tesisleri gördüm. Burası büyük bir şehir ve büyük bir kulüp. Bu da karar vermeme yardımcı oldu. Geçmiş yıllarda da Başakşehir'in ismini her zaman Avrupa'da gördüm" dedi.Piatek bir soru üzerine de, "Yaşım 28, en iyi yaşımda olduğumu düşünüyorum. Daha önce Almanya ve İtalya gibi büyük liglerde oynadım. Evet Fenerbahçe'nin Dzeko'yu, Galatasaray'ın Icardi'yi getirdiğini biliyorum ama Başakşehir'in de artık Piatek'i var" ifadelerini kullandı.Polonyalı santrfor ayrıca, kendisiyle özdeşleşen gol sevinci hakkında da, "İtalya'ya gittiğim zaman santrfor, bomber diye söyleniyor, bu lehçede silah anlamına geliyor. Ben de o yüzden böyle bir sevinç yaptım. Bu yıl umarım bu sevinci birçok kez göreceksiniz" diye konuştu.İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da, şunları söyledi;"3 yıl önce bugün Başakşehir Türkiye'nin altıncı şampiyonu olmuştu. Piatek'in imza törenine denk geldi. İnşallah yine şampiyonluğa koşan, her zaman ilk 4'ün içinde bir takım olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız ismimiz artık RAMS Başakşehir olarak anılacak. Üç yıllık bir anlaşma imzaladık. Bu yıl sezonu beşinci bitirdik, Türkiye'de en çok maç oynayan takım Başakşehir oldu. Kupada final oynadık, oyuncu satmaya devam ettik. 10. sezona giriyoruz, sadece iki sezon Avrupa'yı ıskalayan bir takım olduk. Her yılı farklı farklı başarılarla süslüyoruz.Piatek, hepimizin bildiği Türkiye'de hep adı geçmiş, çok önemli bir oyuncu. Milan 35 milyon avro karşılığında transfer etmiş, başarılı olmuş bir oyuncu. Başakşehir Futbol Kulübü'nün formasını giyiyor olmasından ben de mutluyum. Hayırlı olsun diyorum. İnanıyorum ki burada çok önemli bir mücadele gösterecek."Gümüşdağ ayrıca, bir iki transfer daha yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.