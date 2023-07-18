Sarı-kırmızılı taraftarlar şokta! Galatasaray’ın yıldızı ayrılıyor! İşte yeni takımı…

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray, yeni sezona bomba gibi gelecek.Sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki sezonda iddialı bir kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefliyor.Mauro İcardi'nin akıbeti henüz netleşmemişken, takımın bir diğer golcüsü taraftarları şaşkına çevirdi. Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performans ile gönüllerde taht kuran yıldız futbolcu, İngiliz devi ile anlaşmak üzere.Okan Buruk'un tüm planlarını bozan yıldız futbolcu bakın hangi takıma gidiyor. İşte transfer hakkında detaylar…İngiliz devi Tottenham Galatasaraylı Victor Nelsson için gemileri yaktı. Yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istediği ve Tottenham'a gitmek istediğini söylemişti.Tottenham, sarı-kırmızılılara Davinson Sanchez'in yanında 15 milyon Euro teklif etti. Galatasaray'ın bu teklifi mecburen kabul ettiği iddia ediliyor.