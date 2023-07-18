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Cristiano Ronaldo'dan tepki çeken açıklama! Türkiye ve Lionel Messi...

Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Celta Vigo maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken sözler sarf eden Ronaldo, Türkiye ve ezeli rakibi Lionel Messi ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. İşte Ronaldo'nun tüm açıklamaları...

Ekleme: 18.07.2023 - 11:33 Güncelleme: 18.07.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Celta Vigo maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dikkat çeken sözler sarf eden Ronaldo, Türkiye ve ezeli rakibi Lionel Messi ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. İşte Ronaldo'nun tüm açıklamaları...

"HAKEM ÇOK ABARTTI"

Ronaldo maçı yöneten hakemi eleştirerek 10 kişi kalmalarıyla ilgili "Bence hakem kırmızı kart pozisyonunda biraz abarttı. Çok şiddetli bir müdehaleyse anlarım ama sarı kart verebilirdi, oyunu bozmayabilirdi.

Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Bunu haketmedik, bu maçla ilgili aklımızda kalacak şey ilk yarıda iyi oynayan taraf bizdik." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK EKİPTEN MEMNUNUM"

Cristiano Ronaldo Al Nassr'da yaşanan teknik direktör değişikliği ve yeni sezonla ilgili ise, "Hayatımın en eğlenceli sezon öncesini yaşıyor. Çok çalışıyoruz. Luis Castro'nun gelişinden, takım arkadaşlarımdan tüm ekipten çok memnunum.

Bazı oyuncularımız hala eksik ama kadromuzu güçlendireceğiz, hocamız da iyi bir iş çıkaracağına eminim." ifadelerini kullandı.

"ARTIK AVRUPA'YA DÖNMEM"

Ronaldo yeniden Avrupa'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise, "O kapı benim için tamamen kapandı. Artık 38 buçuk yaşındayım. Bana göre Avrupa'da futbol çok kalite kaybetti. Premier Lig diğerlerinin çok üzerinde olan tek lig durumunda." diye konuştu.

"38,5 YAŞIMDA HALA REKABET ETMEK İSTİYORUM"

Suudi Arabistan'a rekabet etmeye devam etmek için geldiğini hatırlatan Ronaldo, "Her zaman kanıtlayacak birşeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum.

Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu." açıklamasını yaptı.

MESSI'YE GÖNDERME

Ronaldo yıllardır büyük rekabet içine girdiği Messi'nin MLS'e imza atmasına da gönderme yaparak, "Suudi liginin yolunu ben açtım, şimdi herkes buraya geliyor. Bence Suudi Arabistan Ligi MLS'ten daha iyi." sözlerini kullandı.

"SUUDİ LİGİ TÜRKİYE'Yİ GEÇER"

Cristiano Ronaldo: "Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum.

Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde"

Portekizli yıldızın bu sözleri hayranları tarafından tepki topladı.
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