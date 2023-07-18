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Beşiktaş, Southampton ile her konuda anlaştı! Lyanco yarın İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Lyanco transferi için Southampton ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncu, yarın Türkiye'de olacak.

Ekleme: 18.07.2023 - 16:35 Güncelleme: 18.07.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco transferini bitiriyor.

Beşiktaş, Lyanco transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. Lyanco'nun, çarşamba günü Türkiye'ye gelerek, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Lyanco için Southampton'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Bu transferde ayrıca 4 milyon euro satın alma bedeli olacak.

30 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

LYANCO KİMDİR?

Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.

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