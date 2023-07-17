Filenin Sultanları dev finalde Çin'i mağlup etti

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geldi. ABD'yi yarı finalde geçen Filenin Sultanları'nın Çin ile oynadığı mücadeleye Texas ev sahipliği yaptı.Karşılaşmada birinci hakem olarak Arjantinli Rene Karina Noemi, ikinci hakem olarak ise Japon Myoi Sumie görev aldı. Dev maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak şampiyon oldu.2018'deki organizasyondan sonra bir kez daha final oynamayı başaran Milli Takımımız, 2023'teki finalde ulaştığı zaferle ilk şampiyonluğunu elde etti.Türkiye-Çin maçının set skorlarıKoç Daniele Santarelli: "Bir koçun görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bir hedef için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular olağanüstü oyuncular. Federasyonumuz harika. Nasıl çalışmak istiyorsam öyle çalışıyorum."TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Ben de Malatyalıyım, bir depremzede çocuk 'Televizyonum yok ki maçı izleyeyim' diye mesaj atmış. Bu beni inanılmaz üzdü. Bu şampiyonluğu, şahsım adına, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza armağan ediyorum.