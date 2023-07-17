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Fenerbahçe resmen duyurdu! PAOK'a transfer oldu

Fenerbahçe, Tanzanyalı golcüsü Samatta'nın Yunan ekibi PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Ekleme: 17.07.2023 - 16:36 Güncelleme: 17.07.2023 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

PAOK ile yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Samatta'nın transferi resmen duyurdu.

F.BAHÇE, 2.5 MİLYON EURO'LUK NEFES ALDI

Fenerbahçe, Samatta'nın ayrılmasıyla birlikte 2.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.

SON İKİ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 2020 yazında 6 milyon euro bonservisle aldığı Samatta, son 2 sezonu Antwerp ve Genk'te kiralık olarak geçirdi.

Samatta, Fenerbahçe formasıyla lig ve kupada 33 maça çıktı ve 6 gol attı.
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