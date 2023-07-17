Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Trabzonspor, takımdan ayrılma talebinde bulunan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı