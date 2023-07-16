Adı Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic Fenerbahçe'de! Dusan Tadic kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sırp futbolcu Dusan Tadic'in transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geleceğini açıkladı.Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor."Dusan Tadic 20 Kasım 1988 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Tadic, FK Vojvodina Novi Sad takımında profesyonel futbol kariyerine başladı.2006-2010 yılları arasında Vojvodina takımında toplam 107 maça çıkan Dusan Tadic 29 gol atıp 20 asist yaptı. Burada dikkatleri üzerine çeken Tadic 2019 yılında Hollanda ekibi Groningen'e transfer oldu.Groningen'de iki sezon mücadele eden Tadic 76 maçta forma giydi. Bu maçlarda 14 gol 32 asist yapan Sırp futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti.2012-2013 sezonunda bir başka Hollanda ekibi Twente'te transfer olan Tadic, Twente'de toplamda çıktığı 85 maçta 32 gol atıp, 36 asist yaptı.2014 yılında İngiltere ekibi Southampton'a transfer olan Tadic burada 2018 yılına kadar forma giydi. Dusan Tadic, Southampton formasıyla çıktığı 134 maçta 21 gole imza attı.Son olarak 2018 yılında Hollanda devi Ajax'a transfer olan Dusan Tadic 5 sezon Ajax forması giydi. Tadic Ajax formasıyla çıktığı 161 maçta 77 gol kaydetti.