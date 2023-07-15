Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.İşte sarı kırmızılılardan yapılan açıklama:Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.