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Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Ekleme: 15.07.2023 - 18:10 Güncelleme: 15.07.2023 - 18:11 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

İşte sarı kırmızılılardan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini KAP'a bildirdi!
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