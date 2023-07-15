Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Halil Dervişoğlu planlamamızda olan bir oyuncu değildi'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Halil Dervişoğlu planlamamızda olan bir oyuncu değildi" dedi. Kocadağ, Tadic ile ilgili ise, “Nasıl noktalanacağını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da devam ettiren Beşiktaş, Avusturya'nın Kufstein kentinde Augsburg ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 devam ederken 76. dakikada saha olayları sebebiyle tamamlanamadı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saha olayları hakkında konuşan Kocadağ, "Avrupa'da yaşayan Türkler bizim için çok değerli. Nereye gidersek peşimizden geliyorlar, çoluk çocuğuyla bin kilometre yapıp gelenler var. Tehlikeli madde konusunda çok ciddi önlemler alınamıyor ama ciddi yaptırımlar yapılıyor, hakem de hemen maçı bitirdi. Keşke yaşanmasaydı. Kalan maçlarımız için nasıl yol izlememiz lazım diye düşüneceğiz. Bir daha yaşanmamasını diliyorum. Taraftarımız çok ateşli, biz onları ne kadar özlüyorsak onlar da takımı o kadar özlüyorlar. Bu görüntüler Beşiktaş'a ve Avrupa'da yaşayan Türklere yakışmıyor" şeklinde konuştu.



"Sıcaktan dolayı oyuncuların performanslarını yansıtamadıklarını düşünüyorum"



Augsburg karşısında genç oyuncuların Şenol Güneş tarafından denendiğini ifade ederek, "Genç oyuncular ağırlıklı olarak sahada. Hocamız onları denedi. Performansları da iyiydi. Onları izleme fırsatı bulduk. Gayet güzel bir performans. Rakip de güçlü ve genç bir takım ama güzel bir maç oldu. Sıcağın da etkisiyle performanslarını tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.



"Taraftarımız merak etmesin, Avrupa'da ses getirecek oyuncular gelecek"



Fırsat transferleri yapacaklarını dile getiren Kocadağ, "Devre arasında çok ciddi transferler yaptık. Bunların bir kısmı direkt oynayan oyuncular. Aboubakar, Colley, Onur Bulut geldi. Bu transferler gelecek sezonun hazırlığı anlamında yapılan transferlerdi. İkinci yarıdaki performans çok önemli. Bu takım beraber oynama alışkanlığı elde etmiş, yeni sezona hazır şekilde giriyor. Hocamızın, teknik ekibin belirlediği bazı transferler var. Bu transferler de olacak. Takip ettiğimiz oyuncular, şu an konuşulan oyuncular. Çok ciddi ve üst düzey oyuncular. Taraftarımız merak etmesin, takip ettiğimiz, pazarlık aşamasındaki oyuncular geçen sezon ve önceki sezonki gibi taraftarları heyecanlandıracak, Avrupa'da ses getirecek oyuncular. Taraftarın beklentisi var ama sabır istiyorum. Geçtiğimiz sezonlarda da hep en iyi transferleri yaptık. Fırsat transferleri çıkacaktır. Beklediğimiz oyuncular olumlu yanıtlar verecekler. Olumlu yanıt verenler hafta başı itibarıyla takıma katılmaya başlayacak" açıklamasını yaptı.



HALİL DERVİŞOĞLU AÇIKLAMASI



Halil Dervişoğlu konusuna da değinen Kocadağ, şu ifadelere yer verdi:



"Halil Dervişoğlu planlamamızda olan bir oyuncu değildi. Babası menajerlik görevini de yapıyor. Babasının bizim ekibimize yakınlaşması var. Oğlunun Beşiktaş'a isteği olduğunu söylüyor. Şenol Hoca'nın da etkisi var. Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ta olması oyuncuyu buraya getirmek istiyor. Şartlarımızı sunduk. Şartlarda oyuncunun beklentisi bize uymadı. Şenol Hoca da bir önceki basın toplantısında bu olaya noktayı koymuş oldu. Kendisi spor camiasının bilge kişiliği. O süreçleri gördüğü zaman bazen öyle bir laf ediyor ki, lafı gediğine koyuyor. Dün akşam itibarıyla oyuncunun babasının duygusal bir yaklaşımı oluyor. Hem hocamızı hem Ceyhun Bey'i arıyor. Oyuncunun tüm şartları kabul ettiğini ve Beşiktaş'ta oynamak istediğini iletiyor. Ceyhun Bey de hem başkana hem teknik ekibe dönüş yaptığı esnada, sürecin diğer bir takıma kaydığını görüyoruz. Planlamamızda olan bir oyuncu değildi. Maddi anlamda stratejimiz var. Onların çok üstünde olan maaş beklentisi vardı. Bunu karşılayamayacağımızı kendilerine iletmiştik. Sosyal medyada rövanşist yaklaşımlar, yandaş medyaları aracılığıyla yaptırdıkları haberler ve taraftarımızı manipüle etmeye yönelik girişimler var. Rosier ve Ghezzal transferinde kendilerinin ilgisi olmuştu, Gedson transferiyle iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için konu orada kapandı. Beşiktaş ihtiyacı olan bir oyuncu olduğu zaman hiçbir şeye bakmaz, basar alır. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi. Bizim için önem arz etmiyor bu konu. Beşiktaş'ın transfer politikasında paranın yarış haline geldiği noktada Beşiktaş hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Beşiktaş'ı kullanarak parayı bir yere çekmeye çalışıyorlarsa Beşiktaş o noktada geri çekilir. Bizim ihtiyacımız olan, gerçekten istediğimiz oyuncuyu ne yapar eder alırız. Beşiktaş taraftarının üzüntü duymasını gerek görmüyorum."



"TADIC NASIL NOKTALANACAK BİLMİYORUM"



İsmi Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic ile ilgili yöneltilen soruya Emre Kocadağ, "Tadic çok büyük bir yıldız. Bir temas olduğu doğrudur ama oyuncuya farklı kulüplerden de talepler olduğunu biliyoruz. Onların kararını bekliyoruz. Biz de teklif verenlerden biriyiz. Çok piyasası olan bir oyuncu. Nasıl noktalanacak şu an bilmiyorum" yanıtını verdi.



"PEREYRA İLGİLENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"



Roberto Pereyra ile ilgilendiklerini açıklayan Emre Kocadağ, "Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum. Islak imza olmadan bu işler bitmiyor. Dün itibarıyla yaşadığımız noktada da öyle. Bizim bir bütçemiz ve transfer politikamız var. O noktada biterse olacaktır" ifadelerini kullandı.



"SAISS'İ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"



Saiss'i bırakmak istemediklerinin altını çizen Kocadağ, "Saiss bizim oyuncumuz, bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş'ta devam etmesi noktasında kararlıyım. Umarım Beşiktaş'ta devam edecek. Redmond bize dönüş yapmadı, o noktada alternatiflere bakıyoruz" diyerek açıklamasını noktaladı.