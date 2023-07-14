  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni dönem için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Kanarya'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile de ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. O takım Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Ekleme: 14.07.2023 - 13:53 Güncelleme: 14.07.2023 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni dönem için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Kanarya'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile de ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. O takım Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirken, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya; Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Tranfserde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Mert Müldür ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edilirken, durumunun ise önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.

ARDA GÜLER'İN AYRILIĞI TARAFTARI YIKTI

Sezonun sona ermesinin ardından Bruma, Berisha, Valencia, Tiago Çukur (kiralık), Ertuğrul Çetin, Pelkas ve Alioski ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de ayrılığı en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.

18 yaşındaki yıldız, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + %20 sonraki satıştan pay karşılığında dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Sarı-lacivertli ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, yeni sezon için de transfer çalışmaları başlamıştı. Bu doğrultuda kadrosunu 5 isimle güçlendiren Kanarya'da takımın yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu ile de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...

FERDİ PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Arda Güler gibi etkileyici performans sergileyen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyordu.

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin radarına girdi

INTER FERDİ'YE TALİP

Bu sezon gösterdidği performans ike dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na Napoli ve Everton'ın ardından şimdi de Inter, talip oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; Milano ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

17.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

İtalya Serie A devi Inter'in Ferdi için belirlediği bonservis bedelinin ise 17.5 milyon Euro olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Çizme medyası, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro istediğini ancak transferin önümüzdeki günlerde olumlu yönde sonuçlanabileceğini iddia etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...
Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik performansıyla 9 gole direkt katkıda bulundu.

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Ferdi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak
AK Partili Çankırı’dan Başkan Soyer’e: Biz hizmet ederiz siz şov yaparsınız
Orta kalibre top KIZILELMA ve ATAK-2'ye güç katmaya hazırlanıyor
Tanju Özcan partiden ihraç edileceğini öğrendi! Bu zevki onlara tattırmayacağım istifa edeceğim...
NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'ten terörle mücadele taahhüdü: Kendimizi buna adayacağız
Bakan Uraloğlu 15 Temmuz trenini uğurladı: Destanın hafızalara kazınması için bu gelenek sürecek
Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava daha! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaretten yargılanacak
Kılıçdaroğlu kısır döngüye girdi! 'Tebrik ziyareti' adı altında pazarlık
İkinci el araç fiyatı '0' fiyatını geçemeyecek! Cezası büyük: Yeni düzenleme yarın devreye giriyor
Bakan Kacır: Her biri Togg büyüklüğünde en az 12 iş hedefliyoruz
Yunanistan’da gündem Türkiye! Miçotakis ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye’nin kırmızı çizgisi masada…
Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…
Körfez'de gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti: Ekonomik bağlar gelişecek
CHP'li başkan Mehmet Murat Çalık rüşvetten ifade verecek
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
CHP yandaşı Levent Gültekin'den yeni açıklama: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı
İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam geldi
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi manşetlerde! Yunanistan o tarihe gözünü dikti: İki kelimeye dikkat çektiler
PKK'ya MİT darbesi! Sözde Özel Güç Hücresi Kandil Sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz etkisiz hale getirildi
Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Türkiye'nin yeni hayaleti: Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

Antalya’da panik anları: Bir anda suda belirdi herkes köpek balığı sandı ama…

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu

Sular çekilince ortaya çıktı: Zonguldak'ta yaşanan selde tavuk çiftliklerindeki yaklaşık 60 bin hayvan telef oldu