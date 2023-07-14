Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni dönem için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Kanarya'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile de ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. O takım Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni dönem için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Kanarya'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile de ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. O takım Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...



Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.



Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirken, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.



Kanarya; Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.



Tranfserde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Mert Müldür ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edilirken, durumunun ise önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.



ARDA GÜLER'İN AYRILIĞI TARAFTARI YIKTI



Sezonun sona ermesinin ardından Bruma, Berisha, Valencia, Tiago Çukur (kiralık), Ertuğrul Çetin, Pelkas ve Alioski ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de ayrılığı en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.



18 yaşındaki yıldız, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + %20 sonraki satıştan pay karşılığında dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.



Sarı-lacivertli ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, yeni sezon için de transfer çalışmaları başlamıştı. Bu doğrultuda kadrosunu 5 isimle güçlendiren Kanarya'da takımın yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu ile de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...



FERDİ PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Arda Güler gibi etkileyici performans sergileyen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyordu.



Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin radarına girdi



INTER FERDİ'YE TALİP



Bu sezon gösterdidği performans ike dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na Napoli ve Everton'ın ardından şimdi de Inter, talip oldu.



Fotomaç'ın haberine göre; Milano ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.



17.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK



İtalya Serie A devi Inter'in Ferdi için belirlediği bonservis bedelinin ise 17.5 milyon Euro olduğu ifade edildi.



FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR



Çizme medyası, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro istediğini ancak transferin önümüzdeki günlerde olumlu yönde sonuçlanabileceğini iddia etti.



Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik performansıyla 9 gole direkt katkıda bulundu.



Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Ferdi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.