Beşiktaş, Roberto Pereyra ile anlaşmaya vardı

Transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş, kadroya katılacak yeni isimleri açıklamaya hazırlanıyor.Yeni sezon öncesinde kadrosuna yalnızca Somaspor'dan Emrecan Bulut'u katan siyah-beyazlılar, Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Daniel Amartey transferinde de büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.Beşiktaş, serbest oyuncu statüsünde bulunan bir başka isim Roberto Pereyra transferini de bitirmek üzere.Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.Kariyerine Cadates'te başlayan ve River Plate ile profesyonel olan 32 yaşındaki futbolcu Udinese, Juventus ve Watford formaları da giydi.Merkez orta saha olarak görev yapan Pereyra, kariyeri boyunca çıktığı 429 maçta 47 gol attı ve 53 asist yaptı.Arjantinli isim geçtiğimiz sezon ise Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. Pereyra'nın piyasa değeri 6 milyon euro olarak görülüyor.