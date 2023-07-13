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FIFA'dan Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere yardım

FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar ödeme yaptı.

Ekleme: 13.07.2023 - 14:54 Güncelleme: 13.07.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kulüplere gönderilen ücretler duyuruldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 'Kulüp Yardımları Programı' kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendi.

FIFA 355 milyon dolar yardım yapacak
Ödeme yapılan kulüplerden 78'i ikinci, 13'ü üçüncü, 5'i dördüncü, biri de beşinci kademe liglerde mücadele ediyor.

Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılırken, FIFA her gün için 10 bin 950 dolar ödüyor.

FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için program kapsamında kulüplere 355 milyon dolar yardım yapacak.

Zirve İngiltere ve Manchester City'nin
FIFA'nın programından dünyada en fazla ödemeyi alan ülke federasyonu 37 milyon 713 bin dolarla İngiltere, kulüp ise 4 milyon 596 bin dolarla Manchester City oldu.

UEFA'ya bağlı ülke federasyonlarından İspanya 24 milyon 203 bin, Almanya da 21 milyon 34 bin dolar ödeme aldı.

Kulüpler düzeyinde ise Manchester City'yi 4 milyon 538 bin dolarla Barcelona, 4 milyon 331 bin dolarla Bayern Münih izledi.

En çok Beşiktaş kazandı
Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 137 bin dolar koydu.

FIFA'nın toplam 3 milyon 681 bin 171 dolar ödeme yaptığı 13 kulüp şöyle:

Beşiktaş 1 milyon 137 bin

Galatasaray 657 bin

Hatayspor 362 bin

Fenerbahçe 302 bin

Trabzonspor 250 bin

Kayserispor 248 bin

Alanyaspor 160 bin

Antalyaspor 153 bin

Giresunspor 153 bin

Rizespor 131 bin

Konyaspor 69 bin

Kasımpaşa 38 bin

Göztepe 17 bin
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