Fenerbahçe'de deprem! 4 ayrılık birden

Kent, Dzeko, Djiku ve Szymanski'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de yabancı sayısı 17'ye ulaştı. Yabancı kaleci, stoper, 8 numara için arayışları devam eden yönetimin, listesindeki 3 yabancı futbolcuyu alabilmesi içinse, 6 kişi ile yollarını ayırması şart görünüyor.Geçen sezonu Genk'te kiralık geçiren golcünün Yunan ekibi PAOK ile anlaşması bekleniyor. Tanzanyalı futbolcu, transfer görüşmelerini yapması için Rusya kampına götürülmedi.Fenerbahçe, deneyimli oyuncunun sözleşmesi seneye bitecek olmasına rağmen herhangi bir bonservis bedeli beklemiyor, oyuncuyu bedavaya göndermeye hazır.Serdar Aziz, Samet Akaydın, genç yetenek Emir Ortakaya, Luan Peres, Djiku gibi isimlerin arasında düşünülmeyen Gustavo Henrique'ye takım bulması söylendi.Brezilyalı stoper, ülkesinden takım arıyor. Oyuncunun takımı Flamengo'ya Fenerbahçe bu sezon 1.4 milyon Euro ödeme yapmak zorunda kaldı ve bonservisini aldı.Brezilyalı santrfor ile taraftar arasında bağlar koptu. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle iyi bir sezon geçiremeyen Sambacı, takımdan ayrılmaya sıcak.Yönetim, Umut Nayir'in transferinin ardından takımda 7 forvetin olmasından dolayı Pedro ile yollarını ayıracak. Deneyimli oyuncuya, Brezilya ve İtalya'dan talipler var. Pedro'dan 2-3 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor.Macar stopere ciddi teklifler geldi. En iyi bonservisi öneren kulüp Union Berlin oldu. 13 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus teklifi Fenerbahçe'ye iletildi.Sarı-lacivertliler, bu rakamı kabul etti. Szalai ile Alman kulübü arasında maaş görüşmeleri sürüyor. Bu transferin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.