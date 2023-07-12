Raul Jimenez bombası! Prensipte anlaşıldı

Adana Demirspor, İngiliz ekibi Wolverhampton'ın yıldız santrforu Raul Jimenez ile anlaşma aşamasına geldi. Kulübüyle de el sıkışılırken imzalar an meselesi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan ve ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor, üç kulvarda da yarışacağı için iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Stoper, orta saha ve forvet transferi düşünen mavi-şimşekler, santrforda ses getirecek imza için rotayı İngiltere'ye çevirdi.



GÖRÜŞMELERDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKTI



Adana Demirspor, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'un Meksikalı golcüsü Raul Jimenez'i radarına aldı. Meksikalı oyuncu için kulübü Wolves ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıktı.



İMZA AN MESELESİ



İngilizlerle el sıkışılırken, teknik direktör Kluivert'ın de devreye girip Jimenez'le görüşmesi sonucunda süreç hızlandı. Tüm şartların zorlandığı 32 yaşındaki yıldız golcüden de olumlu yanıt alındığı ve imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.



38 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



Wolverhampton'la sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon forma giydiği 20 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Jimenez, 2019'da Benfica'dan 38 milyon euro'ya Wolves'a transfer oldu.