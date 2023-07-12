İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den dev bonservis teklifi

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin, Bologna forması giyen Arjantinli merkez orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez için resmi teklifte bulunduğunu duyurdu.

Dzeko ve Djiku'yu renklerine bağlayan Szymanski için de geri sayıma geçen Fenerbahçe için bir iddia da İtalya'dan geldi.



Tutto Bologna'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, Bologna'lı merkez orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez için harekete geçti.



Hatta Fenerbahçe'nin sunduğu rakamlar bile yazıldı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız için 8 milyon euro bonservis + 3 milyon da bonuslar teklifi yaptığı kaydedildi.



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Toplamda 11 milyon euro'yu bulan bu öneri dışında 25 yaşındaki futbolcuya teklif edilen ücretin de 2 milyon euro olduğu ifade edildi.



Ayrıca sözleşme süresinin de 4 yılı kapsadığı belirtildi.



'Türk ekibi, Dominguez konusunda büyük aşama kaydetti. Arda Güler'in satışından kazandıkları parayı bu transfer için harcayacaklar' yorumu yapıldı.



Dominguez'in piyasa değeri 17 milyon euro civarında.



1.79 boyundaki krampon, merkezin yanı sıra defansif orta saha olarak da oynayabiliyor.

