Galatasaray, Angelino'nun kiralandığını duyurdu

Son şampiyon Galatasaray, Leipzig'in 26 yaşındaki oyuncusu Angelino'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.



Mauro Icardi ve Leandro Paredes transferlerinde sona yaklaşan sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Geçen sezon 12 asist yaptı



Daha önce, 26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtilmişti.



Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren futbolcu, sezon genelinde orta sahanın solunda görev yaptı ve 35 maçta 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.