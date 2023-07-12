Fırtına'da ayrılık! Yıldız futbolcunun anlaşması feshedildi
Trabzonspor karşılıklı anlaşarak Marc Bartra ile yollarını ayırdı. Oyuncuya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödenecek.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İspanyol savunmacı Marc Bartra ile yollarını resmen ayırdı.
Bartra'nın Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
ÖDENECEK RAKAM
Oyuncuya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödenecek.
Bartra'nın bugün Slovenya kampından ayrılması bekleniyor.
BARTRA'NIN KARNESİ
Marc Bartra geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.
Bartra'nın Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
ÖDENECEK RAKAM
Oyuncuya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödenecek.
Bartra'nın bugün Slovenya kampından ayrılması bekleniyor.
BARTRA'NIN KARNESİ
Marc Bartra geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.