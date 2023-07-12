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Fırtına'da ayrılık! Yıldız futbolcunun anlaşması feshedildi

Trabzonspor karşılıklı anlaşarak Marc Bartra ile yollarını ayırdı. Oyuncuya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödenecek.

Ekleme: 12.07.2023 - 10:53 Güncelleme: 12.07.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İspanyol savunmacı Marc Bartra ile yollarını resmen ayırdı.

Bartra'nın Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

ÖDENECEK RAKAM

Oyuncuya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödenecek.

Bartra'nın bugün Slovenya kampından ayrılması bekleniyor.

Fırtına'da ayrılık! Yıldız futbolcunun anlaşması feshedildi

BARTRA'NIN KARNESİ

Marc Bartra geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.

Fırtına'da ayrılık! Yıldız futbolcunun anlaşması feshedildi


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