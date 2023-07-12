Fırtına'da ayrılık! Yıldız futbolcunun anlaşması feshedildi

Trabzonspor karşılıklı anlaşarak Marc Bartra ile yollarını ayırdı. Oyuncuya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödenecek.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İspanyol savunmacı Marc Bartra ile yollarını resmen ayırdı.Bartra'nın Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.Oyuncuya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödenecek.Bartra'nın bugün Slovenya kampından ayrılması bekleniyor.Marc Bartra geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.