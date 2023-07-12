Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski İstanbul’da

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Sebastian Szymanski İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Sebastian Szymanski İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli takımın 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık ön anlaşma imzaladığı Polonyalı 10 numara, takıma katılmak için Dinamo Moskova ile yeni kulübü arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor. Taraflar, 11+4 milyon Euro'ya anlaşma sağlamıştı. Bu paranın ödeme takvimiyle ilgili bazı pürüzlerin olduğu, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



