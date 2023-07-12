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Angelino, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Angelino transferi için Leipzig ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. İspanyol oyuncu sarı-kırmızılılar için İstanbul'a geliyor.

Ekleme: 12.07.2023 - 12:22 Güncelleme: 12.07.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Mauro Icardi ve Leandro Paredes'i açıklamaya hazırlanan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Angelino transferini bitirmeye hazır.

Şampiyon olan kadrosuna gerekli takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Leipzig'in savunma oyuncusu Angelino'yu renklerine bağlıyor.

İstanbul'a gelecek

Galatasaray, Angelino transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın anlaşmaya vardığı Angelino, bugün saat 15.00'te İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncuyu 2 milyon euro karşılığında bir sezonluğuna kiralayacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor. Angelino sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.

Galatasaray'a sıcak bakıyordu

Daha önce, İspanyol sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtilmişti. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren futbolcu, sezon genelinde orta sahanın solunda görev yaptı ve 35 maçta 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.
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