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Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a dev gelir! Takımlarımızın kasası dolacak...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Mauro Icardi transferini açıklamaya hazırlanan Cimbom'da gözler ön eleme maçlarına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, ön eleme ve play-off maçlarını geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Devler Ligi ve Konferans Ligi'ne katılma mücadelesi verecek olan temsilcilerimizin kazanacağı ücretler açıklandı.

Ekleme: 11.07.2023 - 11:37 Güncelleme: 11.07.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
UEFA, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken, geride kalan yıl uygulanan tarifede değişikliğe gitmedi. Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait.

DEVLER LİGİ'NE KATILIM PAYI 15,64 MİLYON AVRO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon avroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin avro kazanacak.

Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon avro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.

Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak. Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon avroluk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon avroluk ödülün de sahibi olacak.

GALATASARAY'I 3 KALEMDE TOPLAM 25 MİLYON AVRO BEKLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, Zalgiris-Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Cim-Bom, gruplara kalabilmek bu tur haricinde 2 tur daha geçmek zorunda.

Sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa, 15,64 milyon avroluk katılım payını almaya hak kazanacak.

KATSAYI GELİRİNDE CİM-BOM'UN 7 HİSSESİ GARANTİ

Cim-Bom, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak. Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin avro.

Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için birer hisse daha (1 milyon 137 bin avro) kazanabilecek.

Elemelere lig yolundan dahil olan 10 takım içinde Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip 3 kulüp bulunuyor. Bu takımlar Olimpik Marsilya, PSV ve Braga. Lig yolundan gruplara 2 takım çıkacak ve bu 3 takım haricindeki takımların gruplara yükselmesi, Cim-Bom'a ekstra hisse kazandıracak.

TÜRKİYE'NİN MARKET GELİRİ 1,5 MİLYON AVRO

Yakın geçmişe kadar Türkiye'nin market gelirindeki payı 10 milyon avro civarındaydı. Ödül dağıtımında statü değişikliğine giden UEFA, katsayı gelirine önemli bir bütçe ayırınca ülkelerin market geliri de düşüş gösterdi.

Bu doğrultuda Türkiye'nin bu kalemdeki payı 1,5 milyon avro ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde bu geliri hanesine yazdıracak.

KONFERANS LİGİ'NE KATILIM PAYI 2,94 MİLYON AVRO

Galatasaray haricinde Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor. Bu takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan turnuvaya giriş yapacak ve gruplara kaldıkları takdirde 2,94 milyon avro katılım payı almaya hak kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2023/2024 sezonunda dağıtılacak para ödülleri şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a dev gelir! Takımlarımızın kasası dolacak...
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