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Kerem Demirbay: Galatasaray'a gelmek istiyorum

Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde önemli mesafe kat etti. Gurbetçi futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte forma giymeyi çok istiyor.

Ekleme: 11.07.2023 - 13:32 Güncelleme: 11.07.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Leverkusen'in satış listesine koyduğu Kerem Demirbay için Galatasaray, resmi transfer teklifini yaptı.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Kerem Demirbay için Leverkusen'in istediği bonservis bedelini Galatasaray yüksek buldu ve pazarlıklara başladı.

FARK KÜÇÜK

Kerem'in maaş beklentisi, Galatasaray'ın önerisinden biraz yüksek bulundu ancak aradaki farkın küçük olduğu öğrenildi.

"FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM"

Kerem Demirbay da menajerine, "Galatasaray'a gelmek istiyorum. Fedakarlık yapmaya hazırım." dedi.

YERLİ STATÜSÜNDE

Türkiye'nin U-19, U20 ve U-21 Milli Takım'larında forma giymesine rağmen A Takım olarak Almanya'yı seçen Kerem, sadece 2 maça çıkabilmişti. Deneyimli oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son çıkardığı, 'mavi kart' istisnasına göre yerli statüsünde olarak forma giyebiliyor.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.
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