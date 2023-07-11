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Galatasaray, Leandro Paredes için PSG ile anlaştı

Galatasaray, Leandro Paredes'in transferi için Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Bu anlaşma sonrasında Arjantinli futbolcunun son kararı bekleniyor.

Ekleme: 11.07.2023 - 16:32 Güncelleme: 11.07.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezonda da şampiyonluk ünvanını korumak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yıldız isimleri kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takımda uzun süredir gündemde olan Leandro Paredes ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'ın transferini çok istediği Leandro Paredes için PSG ile anlaşma sağladığı ve oyuncunun kararının beklendiği belirtildi.

Paredes kararını vermedi

L'Equipe'de yer alan habere göre; Galatasaray, oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaştı. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Fransız ekibine 6 milyon euro bonservis vedeli ödeyeceği ifade edildi.

Haberde oyuncuya da üç yıllık sözleşme teklif edildiğinin altı çizilirken, 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra nihai kararını vereceği belirtildi.

Juventus'ta kiralık oynadı

Bonservisi PSG'de olan orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirmişti. Yıldız futbolcu, İtalyan ekibiyle 35 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol 1 asistle mücadele etti.

Galatasaray, Leandro Paredes için PSG ile anlaştı
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