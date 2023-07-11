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Fenerbahçe'den, Cengiz Ünder için Marsilya'ya teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Ekleme: 11.07.2023 - 12:22 Güncelleme: 11.07.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için harekete geçti.

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu. Adı Galatasaray ile anılan milli oyuncu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin milli futbolcunun menajeri ile temasta olduğu ve Marsilya'ya resmi bir teklifte bulunduğu belirtildi.

4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Bunun yanında Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı.

Birkaç gün içinde Cengiz Ünder ile ilgili olarak Fenerbahçe cephesinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

25 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.
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