Mauro Icardi, imzaya geliyor!

Arjantinli golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya varan Galatasaray, PSG ile de bonservis konusunda anlaştı. Yıldız futbolcu, bu hafta sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi, Paris Saint-Germain'e geri dönmüştü.



Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcu için harekete geçti ve Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile anlaşmaya vardı.



Bu hafta açıklanacak



30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadroya katmaya hazırlanan Galatasaray, transferi açıklayacağı tarihi belirledi. Sarı-kırmızılı takımın, Icardi transferini bu hafta içinde tamamlayacağı öğrenildi.



10 milyon euro bonservis ödenecek



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Icardi, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar Arjantinli oyuncu için Fransız ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Icardi, Süper Lig'de 24 maçta 22 gol atıp 7 de asiste imza atmıştı.