İşte Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Sebastian Szymanski'nin transferini bitirdi.Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ve Galatasaray'ın da devreye girip pazarlık yaptığı Polonyalı on numara için gerçekleşen derbide kazanan Kanarya oldu.Sarı-lacivertliler, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmamak için işi çabuk tuttu.Dinamo Moskova'ya teklif ettiği bonservisi 11 milyon Euro net + 4 milyon Euro bonuslar şeklinde revize eden F.Bahçe, 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro ücretten 4 senelik mukavele önerdi.İki tarafla da anlaşılırken, Szymanski'nin menajeri Türkiye'ye davet edildi. Pazar günü İstanbul'a gelen menajerle son detaylar da görüşüldü ve el sıkışıldı. Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu yıldız isimle doldurdu.Bonservisi Rus kulübünde olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan Szymanski, 40 karşılaşmada 10 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.