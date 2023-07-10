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Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşüp son kararını verdi!

Alexander Djiku'nun menajeri olan abisi Jenhisgan, İstanbul'a gelerek, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ekleme: 10.07.2023 - 10:47 Güncelleme: 10.07.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin bir transferi daha bitirme noktasına geldiği öne sürüldü.

Sarı-Lacivertlilerin bir süredir temasta olduğu Ganalı stoperle anlaştığı belirtildi.

Attila Szalai'nin ayrılık olasılığı sonrası stoper transferi için ekstra mesai harcayan Fenerbahçe, Alexander Djiku ile el sıkıştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Alexander Djiku'nun menajeri olan abisi Jenhisgan, İstanbul'a gelerek, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki savunmacıya 1,5 milyon Euro maaş vermeyi planlayan Fenerbahçe'nin yapılan pazarlıklar sonrası 1,6 milyon Euro karşılığında oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Alexander Djiku'ya imza parası vermeyeceği kaydedildi.

Sarı-Lacivertlilerin 28 yaşındaki stoperi hafta içinde sağlık kontrollerinden geçireceği ve ardından resmi imzaların atılacağı vurgulandı.

Kariyeri boyunca Fransa dışına çıkmayan Alexander Djiku, geride bıraktığımız sezonda Strasbourg formasıyla Ligue 1'de 31 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşüp son kararını verdi!
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