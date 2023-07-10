Fenerbahçe'nin 2 transferi sağlık kontrolünden geçti! Umut Nayir ve Djiku imzaya kaldı...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Umut Nayir ve Jenhisghan Djiku'nun sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Alexander Djiku ile büyük oranda anlaşma sağladı.Sarı-lacivertli kulübün anlaşmaya vardığı Alexander Djiku, sarı-lacivertli kulüp tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.UMUT NAYİR DE İMZAYI ATIYORForvet rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i sağlık kontrollerinden geçirdi. 30 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. (Sports Digital)