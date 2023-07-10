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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'nin 2 transferi sağlık kontrolünden geçti! Umut Nayir ve Djiku imzaya kaldı...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Umut Nayir ve Jenhisghan Djiku'nun sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 10.07.2023 - 14:05 Güncelleme: 10.07.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Alexander Djiku ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulübün anlaşmaya vardığı Alexander Djiku, sarı-lacivertli kulüp tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe'nin 2 transferi sağlık kontrolünden geçti! Umut Nayir ve Djiku imzaya kaldı...

UMUT NAYİR DE İMZAYI ATIYOR

Forvet rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i sağlık kontrollerinden geçirdi. 30 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. (Sports Digital)

Fenerbahçe'nin 2 transferi sağlık kontrolünden geçti! Umut Nayir ve Djiku imzaya kaldı...
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