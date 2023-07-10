Fenerbahçe dünyaya bir yıldız daha kazandırıyor! O Avrupa devi Ferdi'ye kancayı taktı: Rekor teklif

Geçen sezona başarılı performansı ile lige damga vuran Ferdi Kadıoğlu İtalya devi Inter'in radarına girdi. Fenerbahçe yönetiminin kapısını rekor bonservis bedeli ile çalmaya hazırlanan Inter, Ferdi'nin transferi için şartları zorlamaya niyetli.Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 2018 yılında 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli forma ile adeta kendini buldu. Her sezon üstüne katarak devam eden milli oyuncu. Avrupa devlerini peşine taktı.Ferdi Kadıoğlu için İtalya basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haberde Serie A devi Inter, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi sarı-lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği 20 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak denildi.