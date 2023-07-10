Fenerbahçe dünyaya bir yıldız daha kazandırıyor! O Avrupa devi Ferdi'ye kancayı taktı: Rekor teklif
Arda Güler'in Real Madrid'e sansasyonel transferi dünyada gündemini korurken, Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'nın dev kulübünden teklif geldi. Fenerbahçe'nin başarılı milli oyuncusuna Serie A devi Inter kancayı taktı. Rekor bonservis bedeli gündemde.
Geçen sezona başarılı performansı ile lige damga vuran Ferdi Kadıoğlu İtalya devi Inter'in radarına girdi. Fenerbahçe yönetiminin kapısını rekor bonservis bedeli ile çalmaya hazırlanan Inter, Ferdi'nin transferi için şartları zorlamaya niyetli.
FENERBAHÇE İLE KENDİNİ BULDU
Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 2018 yılında 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli forma ile adeta kendini buldu. Her sezon üstüne katarak devam eden milli oyuncu. Avrupa devlerini peşine taktı.
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Ferdi Kadıoğlu için İtalya basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haberde Serie A devi Inter, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi sarı-lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği 20 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak denildi.
FENERBAHÇE İLE KENDİNİ BULDU
Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 2018 yılında 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli forma ile adeta kendini buldu. Her sezon üstüne katarak devam eden milli oyuncu. Avrupa devlerini peşine taktı.
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Ferdi Kadıoğlu için İtalya basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haberde Serie A devi Inter, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi sarı-lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği 20 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak denildi.