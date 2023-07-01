Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti

30 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştu.Bingöl, sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Beşiktaş'a veda ettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından Teknik Direktör Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Tayfur Bingöl, "Her şey için teşekkürler hocam." ifadelerini kullandı.Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda siyah beyazlı formayı 29 maçta giydi ve 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.Tayfur Bingöl'ün 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.