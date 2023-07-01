Beşiktaş, Emrecan Bulut'u transfer etti

Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Somaspor forması giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un kadroya katıldığı açıklandı.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.Karaköy SFK'deki performansıyla Somaspor'un dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezon başında 3 yıllığına Soma'ya transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.Genç yaşına rağmen ligde gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitiren Emrecan, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu.