  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep FK'nın yeni başkanı Memik Yılmaz oldu

Gaziantep FK'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Memik Yılmaz seçildi.

Ekleme: 9.06.2023 - 17:38 Güncelleme: 9.06.2023 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da kulübün yeni başkanı belirlendi.

Kulüp tesislerindeki genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde Memik Yılmaz kulüp başkanı oldu.

Memik Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Gaziantep futboluna yönetici olarak yıllardır hizmetlerinin olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:
""Görevimiz ne olursa olsun elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan bir kardeşiniz olarak sizlerle burada bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremden birkaç gün önce başkanlık görevine geldim. Bu süreç öncesi birçok hayalimiz vardı ancak yaşadığımız depremin ardından olağanüstü durumlarla karşı karşıya kaldık."

Gazianteplilerden kırmızı-siyahlı takıma destek vermelerini istediğini aktaran Yılmaz, kulübün daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

"2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz"
Genel kurula katılanlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol olduğunun farkındayız. Gaziantep, tarih boyunca el ele verdiğinde şartlar ne olursa olsun her zaman başarıya ulaşmayı başarmıştır. Şimdi de geçmişte olduğu gibi tüm Gazianteplilerin kırmızı-siyah renklerimize sahip çıkarak bu zorlu yolculukta yanımızda olmasını temenni ediyoruz. Bizler her zamankinden daha dirençli daha motive daha inançlı ve daha umutluyuz."

Yılmaz, yeni sezonda çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

"Gazianteplilerin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz"
Çalışmalara şimdiden başlayacaklarını dile getiren Yılmaz, şu şekilde konuştu:

"Gurur duyduğum Gaziantep şehrinin bir evladı olarak inşallah başarılı skorlar alarak, Gazianteplilerin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ancak biraz önce de bahsettiğim gibi el ele verdiğimiz takdirde hiçbir zorluk bizi yıldıramayacaktır."

Yönetim kurulu belirlendi
Başkan Yılmaz'ın yönetim kurulu listesinde, şu isimler yer alıyor:

İsmet Özcan, Ömer Çakmak, Serhat Tümer, İbrahim Dicle, Abdullah Acar, Ali Fuat Ceyhun, Hayri Aytaç, Fevzi Uslu, Seçil Kömürcü, Uğur Şireci, İdris Kalkan, Halil Demir, Bülent Kaya, Uğur Tosun, Güney Dağdeviren, Gökhan Karakayalı, İlhan Kılınç, Mustafa Kara, Bülent İngeç, Mustafa Kemal Şerbetçi, Ali Kumru, Fatih Konuk, Orhan Yılmaz, Memik Yılmaz, Mehmet Fırat Dicle, Saliha Kübra Kabaali, Tevfik Göğüş, İrfan Karakuzulu, Abdulkadir Gözegir.



Namus sözünü yutan CHP'li Eren Erdem'in seçimlerden önceki açıklamaları gündem oldu: Kutu kola bile Erdoğan karşısında kazanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak
İMAMOĞLU İSYAN BAYRAĞI AÇTI
Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevine başladı
Aslı Baykal'dan 'İmamoğlu ve Yavaş' çıkışı: Parti onlara emanet edilmemeli
Cumhuriyet, Beştepe'deki törende dua edilmesinden rahatsız oldu
CHP terör örgütü PKK'yı hatırladı: Özgür Özel 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez doğrudan ismini söyledi
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: 'Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik...'
Volkan Demirel’den örnek hareket: Taner Savut’un ailesini unutmadı. Vefasıyla duygulandırdı
CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
Ağrı'da HDP'li Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve 5 kişi gözaltına alındı
Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, 'Herkese tavsiye ediyorum' deyince cezayı yedi
TİP'li vekil Sera Kadıgil'in seçim öncesi zafer açıklamaları yeniden gündemde
Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delindi
Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!
İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var
Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede