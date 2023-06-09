  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımımızın 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Ekleme: 9.06.2023 - 16:21 Güncelleme: 9.06.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı'nın 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir

Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevine başladı
Aslı Baykal'dan 'İmamoğlu ve Yavaş' çıkışı: Parti onlara emanet edilmemeli
Cumhuriyet, Beştepe'deki törende dua edilmesinden rahatsız oldu
CHP terör örgütü PKK'yı hatırladı: Özgür Özel 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez doğrudan ismini söyledi
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: 'Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik...'
Volkan Demirel’den örnek hareket: Taner Savut’un ailesini unutmadı. Vefasıyla duygulandırdı
CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
Ağrı'da HDP'li Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve 5 kişi gözaltına alındı
Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, 'Herkese tavsiye ediyorum' deyince cezayı yedi
TİP'li vekil Sera Kadıgil'in seçim öncesi zafer açıklamaları yeniden gündemde
Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delindi
Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!
İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var
Samsun'da tramvay kazası: Çok sayıda yaralı var
MİT'ten Suriye'de operasyon: Münbiç yapılanmasında görevli Helin İşenme yakalandı
Kılıçdaroğlu’nun 28 fezlekesi Beştepe’de: Dosyalarda 'iftira ve tehdit' suçlaması da bulunuyor
Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede