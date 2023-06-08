Cenk Tosun'un sakatlık süresi belli oldu
Cenk Tosun sahalardan en az 2 ay uzak kalacak. Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk’in tedavisine başlandı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk'in durumu belli oldu. Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.
Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek.
Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek.