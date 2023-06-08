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Beyaz Gazete
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Cenk Tosun'un sakatlık süresi belli oldu

Cenk Tosun sahalardan en az 2 ay uzak kalacak. Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk’in tedavisine başlandı.

Ekleme: 8.06.2023 - 15:37 Güncelleme: 8.06.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk'in durumu belli oldu. Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.

Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek.

Cenk Tosun'un sakatlık süresi belli oldu
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