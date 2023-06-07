Galatasaray TFF'ye bildirdi! Okan Buruk'la yola devam

Daha ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray yönetiminin daveti üzerine, yeni sözleşmeye imzasını koydu.Sözleşmesinde kulübe bağlı olarak bir senelik opsiyon maddesi bulunan Buruk için, henüz şampiyonluk garantilenmeden böyle bir karar alan Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bu adımla başarılı teknik adama güvenini ortaya koydu.Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirdi.Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücretine de bir güncelleme yaptı. Buna göre, yıllık enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak yeni bir rakam belirlendi. Buruk'un alacağı ücretin 30 milyon lira olacağı öğrenildi.İlk sezonunda rekorlar kırıp takımı şampiyonluğa ulaştıran Buruk, maddi talepte bulunmamış, ücretinin bir bölümünü altyapıya bağışlamıştı.