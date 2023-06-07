Beşiktaş Süper Lig'de ikincilik için sahaya çıkıyor! Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de ikincilik için mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan galip ayrılması halinde Fenerbahçe'yi geride bırakarak ligi ikinci tamamlayacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.Siyah-beyazlılarda Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.