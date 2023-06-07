Beşiktaş ikincilik fırsatını kaçırdı...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu puan kaybıyla ikincilik fırsatını kaçırdı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son haftasında Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.



Beşiktaş'ın golleri Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Tayfur Bingöl attı. Konyaspor'un golleri ise Oğulcan Ülgün, Mahir Emreli ve Pozuelo'dan geldi.



Siyah beyazlılar bu beraberlikle Süper Lig'i 2. sırada bitirme fırsatını tepti ve 78 puanla 3. basamakta kaldı. Lig ikincisi 80 puanlı Fenerbahçe oldu. 51 puana yükselen Konyaspor ise sezonu 7. sırada tamamladı.



CANLI ANLATIM



1' Ve maç başladı...



5' Cenk Tosun'un sol kanattan yerden gönderdiği pasla Konyaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



GOL! 6' Konyaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Sehic'in üzerinden geçen top ağlarla buluştu. Beşiktaş 1-0 önde.



8' Cenk Tosun, topu Konyaspor ceza yayının bir metre gerisine kadar sürdü ve sağ ayağıyla yerden vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.



13' Gedson Fernandes sağ kanattan topla Konyaspor ceza sahasına girdi ve rakibiyle ikili mücadelede yerde kaldı. Gedson penaltı bekledi ancak VAR'a da danışan Ümir Öztürk 'devam' dedi.



21' Marlos, Beşiktaş ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak top Colley'e çarptı ve yavaşladı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.



37' Muleka'nın sağ kanattan Konyaspor ceza sahasına ortasında Cenk Tosun kafayı vurdu ancak yavaş gelen top kaleci Sehic'te kaldı.



38' Muleka'nın pasıyla topla buluşan Aboubakar, Konyaspor ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden vurdu, kaleci Sehic uzandı ve topu iki hamlede kontrol etti.



GOL! 41' Cenk Tosun'un pasıyla topla buluşan Muleka, Konyaspor ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0



GOL! 45+2' Konyaspor atağında Oğulcan Ülgün'ün Beşiktaş ceza sahası dışından sert şutunda Mert Günok'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 2-1



İlk yarı sona erdi...



İKİNCİ YARI



46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı... Konyaspor'da Michalak oyundan çıktı, Mahir Emreli oyuna girdi.



GOL! 47' Guilherme'nin Beşiktaş ceza sahasına orta olarak kullandığı serbest vuruşta, Mahir Emreli kale sahası ön çizgisi üzerinde kafayı vurdu, Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve top kale çizgisini geçti. 2-2



GOL! 51' Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Pozuelo, kaleci Mert'i geçti ve dar açıdan vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-3



60' Beşiktaş'ta Maxim ve Tayfur Bingöl oyunda, Hadziahmetovic ve Muleka kenara alındı.



61' Konyaspor'da Aboubakar'a faul yapan Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.



GOL! 62' Maxim'in sol kanattan getirdiği topu Konyaspor kale sahası ön çizgisi üzerinde kontrol eden Cenk Tosun, pasını Tayfur Bingöl'e çıkardı. Tayfur Konyaspor kale sahası sağ çaprazından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-3



KIRMIZI KART! 65' Konyaspor'da Gedson Fernandes'e faul yapan Oğulcan Ülgün ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



68' Konyaspor'da Moreno, Rosier'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



70' Konyaspor'a Pozuelo oyundan çıktı, Niko Rak oyuna girdi.



75' Gedson Fernandes'in Konyaspor kalesine yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert şutunda kaleci Sehic topa kale çizgisi üzerinde sahip oldu.



77' Konyaspor'da Yasir Subaşı ve Muric oyunda, Diouf ve Moreno kenara alındı.



88' Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi.



90' Hakem maçın sonuna en az 6 dakika eklendi.



91' Konyaspor savunmasının arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza sahasında çapraz pozisyonda şutunu çekti ancak savunma araya girdi.



90+3' Beşiktaş'ta sakatlanan Cenk Tosun'un yerine Kerem Kesgin, Konyaspor'da ise Soner Dikmen'in yerine Kahraman Demirtaş oyuna girdi.



Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar



Konyaspor: Sehic, Guilherme Sitya, Adil, Uğurcan, Ahmet, Soner, Oğulcan, Marlos, Michalak, Pozuelo, Diouf



ATIBA HUTCHINSON'A VEDA

Beşiktaş'ta bugün oynanan Konyaspor maçının ardından sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'a karşılaşma öncesinde veda edildi.



Beşiktaş'ın 2013-14 sezonunda kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson siyah-beyazlı formayı 10 sezon boyunca terletmiş, 3 lig şampiyonluğunun yanında bir Türkiye Kupası bir de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.



Dün tesislerde yapılan organizasyonla takım arkadaşlarıyla vedalaşan 40 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlarla son kez buluştu. Kapalı tribünde Kanadalı oyuncu için pankart açılırken, stadyumdaki led ekranlarda da ‘Thank You Atiba' yazıları yer aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Kanadalı oyuncuyu tribünlere davet ederken, Atiba Hutchinson'a çiçek atıldı.



FUTBOLCULAR ISINMAYA ATİBA TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTI



Beşiktaş oyuncular, ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere sahaya 13 numaralı arkasında ‘Thank you Atiba' yazılı tişörtlerle çıktı. Atiba'nın yeşil zemine ayak basmasıyla tüm takım arkadaşları Kanadalı oyuncuyu alkışlarla karşıladı. Ayrıca ısınma hareketleri gerçekleştirmek için sahada bulunan Konyasporlu futbolcular da Kanadalı futbolcuya alkışlarla destek oldu.



'AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL' PANKARTI



Siyah-beyazlı ekiple son maçına çıkacak olan tecrübeli futbolcu için saha içinde 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' pankartı açıldı.



BAŞKAN ÇEBİ'DEN PLAKET



Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba Hutchinson'a plaket verdi.



Tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayla son maçına çıkarken başkan Ahmet Nur Çebi, Kanadalı orta saha oyuncusuna teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Kanadalı orta saha sonrasında tek tek tribünlere davet edildi.



GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasına Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı.



Savunmada geçen hafta görev yapan Necip Uysal'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, Omar Colley'i oynattı.



Güneş, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş'ı görevlendirdi.



Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmayı Valentin Rosier, Welinton Souza, Omar Colley ve Umut Meraş dörtlüsünden kurdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.



GEDSON FERNANDES'TEN VODAFONE PARK'TA İLK GOL



Mücadelenin 6. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Gedson Fernandes ile golü bulan siyah beyazlılar, bu golün kutlamasını Atiba Hutchinson ile birlikte yaptı. Son 3 maçta 3. golünü atan Fernandes, Beşiktaş formasıyla ilk kez iç saha maçında topu filelerle buluşturdu.



MULEKA 9 AY SONRA GOL ATTI



Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Jackson Muleka, siyah beyazlı formayla 9 ay sonra fileleri sarstı. Muleka son golünü 4 Eylül 2022'de Ankaragücü deplasmanından atmıştı. Demokratik Kongolu futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5. kez ağları havalandırdı.



TAYFUR BİNGÖL'DEN 2'DE 2



Geçen hafta Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü atan Tayfur Bingöl, Konyaspor kalesini de boş geçmedi.